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Патрульний відмовився від хабара в Луцьку. ФОТО

Патрульний відмовився від хабара в Луцьку. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській інспектор патрульної поліції побачив Renault Magnum з причіпом, в якого не був накритий сипучий вантаж, виступав за борт і забруднював проїжджу частину.

Патрульний вирішив зупинити транспортний засіб та оформити на водія відповідний адмінматеріал, - йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Однак 35-річний чоловік, аби уникнути відповідальності, поклав на заднє сидіння службового автомобіля кілька сотень гривень. На зауваження полісмена, що за це передбачена кримінальна відповідальність, не зреагував.

Тож інспектор повідомив про інцидент слідчо-оперативну групу.

На порушника патрульний оформив протокол, оскільки в його автомобіля були пошкоджені шини. Матеріали на порушника склали і працівники Укртрансбезпеки.

Патрульний відмовився від хабара в Луцьку. ФОТО


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Теги: хабар, Луцьк
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Коментарі 1
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Це як пошкоджені шини за шо написали
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