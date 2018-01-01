Патрульний відмовився від хабара в Луцьку. ФОТО

У Луцьку на вулиці Львівській інспектор патрульної поліції побачив Renault Magnum з причіпом, в якого не був накритий сипучий вантаж, виступав за борт і забруднював проїжджу частину.Патрульний вирішив зупинити транспортний засіб та оформити на водія відповідний адмінматеріал, - йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.Однак 35-річний чоловік, аби уникнути відповідальності, поклав на заднє сидіння службового автомобіля кілька сотень гривень. На зауваження полісмена, що за це передбачена кримінальна відповідальність, не зреагував.Тож інспектор повідомив про інцидент слідчо-оперативну групу.На порушника патрульний оформив протокол, оскільки в його автомобіля були пошкоджені шини. Матеріали на порушника склали і працівники Укртрансбезпеки.