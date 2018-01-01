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У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО

У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО
Працівники СБУ викрили на хабарах експерта Луцької філії товариства «Рівнестандарт».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці УСБУ в області у соціальній мережі Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання та отримання хабарів за безперешкодну видачу сертифікату безпеки стандарту «Євро 5» на автомобілі. Документ є підставою для первинної реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах органів внутрішніх справ.

Правоохоронці затримали експерта на робочому місці під час отримання чергового хабаря у розмірі шістнадцять тисяч гривень за оформлення автомобіля. Під час санкціонованих слідчих дій у службовому кабінеті посадовця також виявлено понад 60 тисяч гривень та понад 800 американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття хабарника проводилась за процесуального керівництва прокуратури спільно зі слідчими Національної поліції.

У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО
У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО
У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО
У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь, СБУ
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