У СБУ повідомили деталі затримання хабарника в Луцьку. ФОТО

Працівники СБУексперта Луцької філії товариства «Рівнестандарт».Про це йдеться у повідомленні на сторінці УСБУ в області у соціальній мережі Facebook.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання та отримання хабарів за безперешкодну видачу сертифікату безпеки стандарту «Євро 5» на автомобілі. Документ є підставою для первинної реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах органів внутрішніх справ.Правоохоронці затримали експерта на робочому місці під час отримання чергового хабаря у розмірі шістнадцять тисяч гривень за оформлення автомобіля. Під час санкціонованих слідчих дій у службовому кабінеті посадовця також виявлено понад 60 тисяч гривень та понад 800 американських доларів.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.Операція з викриття хабарника проводилась за процесуального керівництва прокуратури спільно зі слідчими Національної поліції.