Муніципали покарали лучанку за будівельне сміття. ФОТО
Сьогодні, 22:05
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради склали адмінпротокол на жінку, яка зносила на смітник будівельні відходи.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП склали інспектори департаменту муніципальної варти на жительку міста, яка посеред білого дня зносила будівельне сміття до контейнерів та в них. Такі дії заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».
Тверді побутові відходи жінка складала на території загального користування в дворі на вулиці Кравчука, 9.
Довідково:
П.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
Адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП склали інспектори департаменту муніципальної варти на жительку міста, яка посеред білого дня зносила будівельне сміття до контейнерів та в них. Такі дії заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».
Тверді побутові відходи жінка складала на території загального користування в дворі на вулиці Кравчука, 9.
Довідково:
П.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо).
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