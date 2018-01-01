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Муніципали покарали лучанку за будівельне сміття. ФОТО

Муніципали покарали лучанку за будівельне сміття. ФОТО
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради склали адмінпротокол на жінку, яка зносила на смітник будівельні відходи.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

Адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП склали інспектори департаменту муніципальної варти на жительку міста, яка посеред білого дня зносила будівельне сміття до контейнерів та в них. Такі дії заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».

Тверді побутові відходи жінка складала на території загального користування в дворі на вулиці Кравчука, 9.



Довідково:

П.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо).

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Теги: сміття, Луцьк
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