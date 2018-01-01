Муніципали покарали лучанку за будівельне сміття. ФОТО

Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради склали адмінпротокол на жінку, яка зносила на смітник будівельні відходи.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.Адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП склали інспектори департаменту муніципальної варти на жительку міста, яка посеред білого дня зносила будівельне сміття до контейнерів та в них. Такі дії заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».Тверді побутові відходи жінка складала на території загального користування в дворі на вулиці Кравчука, 9.П.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо).