У військкоматі на Волині прозвітували про призов до армії
Сьогодні, 22:14
З початку року Шацький райвійськкомат відправив на військову службу 12 контрактників.
Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків військового комісара Сергій Рибін, - передає Район. Шацьк.
Під час весняного призову на строкову службу відправлено 10 юнаків, що становить 83% від планового завдання (Шацьк – п'ятеро, Піща – двоє, Пульмо, Пулемець, Ростань – по одному). Із 1 жовтня до 31 грудня триває осінній призов на строкову військову службу. На цей час план поставки призовників виконано на 32 % - призвано у війська шість юнаків (план - 19). Пішли служити юнаки з Шацька – один, Світязя – три, Піщі – один, Пулемця – один.
У 2017 - 2018 навчальний рік відбулася низка заходів допризовної підготовки молоді району, а також підготовчі заходи до проведення приписки юнаків 2002 року народження, яка розпочнеться із шостого січня 2019 року.
Сергій Рибін зазначив, що на Волині успішно тривають заходи поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року, переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки планується завершити до 30 грудня 2019 року. Сумісний план роботи погодили у червні з Шацькою РДА та визначається потреби у фінансовому ресурсі та матеріальних засобах для необхідності облаштування будівель, проведення ремонтів. Відповідні заявки подано до Волинського ОВК.
Військовослужбовець озвучив і питання перевірки військового обліку у підприємствах та установах (загалом мають перевірити 53 підприємства). За результатами перевірок, які вже проведені, є певні недоліки, але в кращу сторону спрацювала Пульмівська, Світязька, Ростанська сільські ради та Шацька селищна.
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Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків військового комісара Сергій Рибін, - передає Район. Шацьк.
Під час весняного призову на строкову службу відправлено 10 юнаків, що становить 83% від планового завдання (Шацьк – п'ятеро, Піща – двоє, Пульмо, Пулемець, Ростань – по одному). Із 1 жовтня до 31 грудня триває осінній призов на строкову військову службу. На цей час план поставки призовників виконано на 32 % - призвано у війська шість юнаків (план - 19). Пішли служити юнаки з Шацька – один, Світязя – три, Піщі – один, Пулемця – один.
У 2017 - 2018 навчальний рік відбулася низка заходів допризовної підготовки молоді району, а також підготовчі заходи до проведення приписки юнаків 2002 року народження, яка розпочнеться із шостого січня 2019 року.
Сергій Рибін зазначив, що на Волині успішно тривають заходи поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року, переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки планується завершити до 30 грудня 2019 року. Сумісний план роботи погодили у червні з Шацькою РДА та визначається потреби у фінансовому ресурсі та матеріальних засобах для необхідності облаштування будівель, проведення ремонтів. Відповідні заявки подано до Волинського ОВК.
Військовослужбовець озвучив і питання перевірки військового обліку у підприємствах та установах (загалом мають перевірити 53 підприємства). За результатами перевірок, які вже проведені, є певні недоліки, але в кращу сторону спрацювала Пульмівська, Світязька, Ростанська сільські ради та Шацька селищна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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