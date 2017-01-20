У військкоматі на Волині прозвітували про призов до армії





Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків військового комісара Сергій Рибін, - передає



Під час весняного призову на строкову службу відправлено 10 юнаків, що становить 83% від планового завдання (Шацьк – п'ятеро, Піща – двоє, Пульмо, Пулемець, Ростань – по одному). Із 1 жовтня до 31 грудня триває осінній призов на строкову військову службу. На цей час план поставки призовників виконано на 32 % - призвано у війська шість юнаків (план - 19). Пішли служити юнаки з Шацька – один, Світязя – три, Піщі – один, Пулемця – один.



У 2017 - 2018 навчальний рік відбулася низка заходів допризовної підготовки молоді району, а також підготовчі заходи до проведення приписки юнаків 2002 року народження, яка розпочнеться із шостого січня 2019 року.



Сергій Рибін зазначив, що на Волині успішно тривають заходи поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року, переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки планується завершити до 30 грудня 2019 року. Сумісний план роботи погодили у червні з Шацькою РДА та визначається потреби у фінансовому ресурсі та матеріальних засобах для необхідності облаштування будівель, проведення ремонтів. Відповідні заявки подано до Волинського ОВК.



Військовослужбовець озвучив і питання перевірки військового обліку у підприємствах та установах (загалом мають перевірити 53 підприємства). За результатами перевірок, які вже проведені, є певні недоліки, але в кращу сторону спрацювала Пульмівська, Світязька, Ростанська сільські ради та Шацька селищна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року Шацький райвійськкомат відправив на військову службу 12 контрактників.Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків військового комісара, - передає Район. Шацьк Під час весняного призову на строкову службу відправлено 10 юнаків, що становить 83% від планового завдання (Шацьк – п'ятеро, Піща – двоє, Пульмо, Пулемець, Ростань – по одному). Із 1 жовтня до 31 грудня триває осінній призов на строкову військову службу. На цей час план поставки призовників виконано на 32 % - призвано у війська шість юнаків (план - 19). Пішли служити юнаки з Шацька – один, Світязя – три, Піщі – один, Пулемця – один.У 2017 - 2018 навчальний рік відбулася низка заходів допризовної підготовки молоді району, а також підготовчі заходи до проведення приписки юнаків 2002 року народження, яка розпочнеться із шостого січня 2019 року.Сергій Рибін зазначив, що на Волині успішно тривають заходи поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року, переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки планується завершити до 30 грудня 2019 року. Сумісний план роботи погодили у червні з Шацькою РДА та визначається потреби у фінансовому ресурсі та матеріальних засобах для необхідності облаштування будівель, проведення ремонтів. Відповідні заявки подано до Волинського ОВК.Військовослужбовець озвучив і питання перевірки військового обліку у підприємствах та установах (загалом мають перевірити 53 підприємства). За результатами перевірок, які вже проведені, є певні недоліки, але в кращу сторону спрацювала Пульмівська, Світязька, Ростанська сільські ради та Шацька селищна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію