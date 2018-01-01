З’явилося відео з затримання банди псевдополіцейських на Волині

Правоохоронці, яка мала намір заради наживи напасти на мешканця Волині. Аби безперешкодно зупинити автомобіль, зловмисники перевдягнулися у поліцейський однострій.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook.Волинським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано оперативну інформацію щодо групи осіб, яка готується вчинити розбійний напад під виглядом співробітників поліції. До злочинних планів виявилися причетні 40 (раніше судимий) та 41-річні уродженці Черкащини, а їхньою «мішенню» мав стати 52-річний житель Ковеля.Зловмисники дізналися, що приватний підприємець займається купівлею елітних автомобілів у Німеччині та продає їх на території України. Розуміючи, що через кордон волинянин їде з чималою сумою готівки, змовники вирішили заволодіти його коштами.Готуючись до злочину, чоловіки почали підшуковувати вогнепальну зброю, придбали автівку на іноземній реєстрації, а також – формений одяг працівника поліції, проблисковий маячок і гучномовець.За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ, слідчим управлінням ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.2 ст.187 КК України.Достовірно знаючи маршрут пересування своєї жертви та автомобіль чоловіка, спільники передяглися у поліцейський однострій, виїхали на «службовому» транспортному засобі на трасу Ковель-Ягодин, дочекалися волинянина серед ночі на дорозі і дали йому вказівку зупинись. А потім, погрожуючи чоловікові зброєю, почали вимагати віддати їм наявні гроші.Саме цієї миті псевдокопів схопили бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. На підставі ст.208 КПК України фігуранти були затримані працівниками внутрішньої безпеки НПУ та ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури.Під час обшуку у розбійників вилучено револьвер під патрон Флобера, кайданки, газовий балончик, 2 комплекти поліцейської форми, балаклави, проблисковий маячок, сигнальний диск та автомобіль.Запобіжного заходу затримані чекатимуть в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 з конфіскацією майна.