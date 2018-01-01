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Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО

Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Користувачі соціальних мереж повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на проспекті Соборності у Луцьку.

Про це йдеться у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.

«Жахлива ДТП на Соборності, біля Там-Таму...Рух сповільнений», - пише Наталія Гончар.

У ДТП потрапили BMW та мікроавтобус білого кольору.



Вона також повідомляє, що одна машина перевернута на бік... «7 поліцейських авто, 3 швидких, МЧС...жах...» - йдеться в її коментарі.

Очевидці повідомляють також про постраждалих в ДТП. Рух проспектом Соборності - ускладнений.

Станом на 23:10 на місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО


Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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