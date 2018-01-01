Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО
Сьогодні, 22:55
Користувачі соціальних мереж повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на проспекті Соборності у Луцьку.
Про це йдеться у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.
«Жахлива ДТП на Соборності, біля Там-Таму...Рух сповільнений», - пише Наталія Гончар.
У ДТП потрапили BMW та мікроавтобус білого кольору.
Вона також повідомляє, що одна машина перевернута на бік... «7 поліцейських авто, 3 швидких, МЧС...жах...» - йдеться в її коментарі.
Очевидці повідомляють також про постраждалих в ДТП. Рух проспектом Соборності - ускладнений.
Станом на 23:10 на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
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Про це йдеться у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.
«Жахлива ДТП на Соборності, біля Там-Таму...Рух сповільнений», - пише Наталія Гончар.
У ДТП потрапили BMW та мікроавтобус білого кольору.
Вона також повідомляє, що одна машина перевернута на бік... «7 поліцейських авто, 3 швидких, МЧС...жах...» - йдеться в її коментарі.
Очевидці повідомляють також про постраждалих в ДТП. Рух проспектом Соборності - ускладнений.
Станом на 23:10 на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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