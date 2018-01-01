Біля «Там там» у Луцьку – моторошна аварія. ФОТО

Користувачі соціальних мереж повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на проспекті Соборності у Луцьку.Про це йдеться у спільноті «Автоандони Луцька» у Facebook.«Жахлива ДТП на Соборності, біля Там-Таму...Рух сповільнений», - пишеУ ДТП потрапили BMW та мікроавтобус білого кольору.Вона також повідомляє, що одна машина перевернута на бік... «7 поліцейських авто, 3 швидких, МЧС...жах...» - йдеться в її коментарі.Очевидці повідомляють також про постраждалих в ДТП. Рух проспектом Соборності - ускладнений.Станом на 23:10 на місці аварії працює слідчо-оперативна група.