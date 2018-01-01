Техногенна «аварія» на котельні: у Володимирі пройшли навчання. ФОТО
Сьогодні, 00:50
Рятувальники взяли участь у навчанні сил і засобів цивільного захисту з ліквідації наслідків аварії на котельні, розташованої на вулиці Академіка Глушкова у Володимирі-Волинському.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
За тактичним задумом навчання, у приміщенні котельні трапилася аварія, у результаті якої постраждав працівник котельні.
Рятувальники ДСНС відпрацювали комплекс дій з пошуку умовного потерпілого, транспортування його до карети невідкладної медичної допомоги, а також вжили заходів щодо локалізації й подальшої ліквідації імітованої аварії.
У навчаннях також узяли участь працівники медичної, газової, комунально-технічної та енергетичної служб, а також представники органів місцевого самоврядування.
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
За тактичним задумом навчання, у приміщенні котельні трапилася аварія, у результаті якої постраждав працівник котельні.
Рятувальники ДСНС відпрацювали комплекс дій з пошуку умовного потерпілого, транспортування його до карети невідкладної медичної допомоги, а також вжили заходів щодо локалізації й подальшої ліквідації імітованої аварії.
У навчаннях також узяли участь працівники медичної, газової, комунально-технічної та енергетичної служб, а також представники органів місцевого самоврядування.
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