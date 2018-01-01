Волинь на древніх картах: незвична виставка у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:08
У Луцьку відкрилася виставка «Волинь на картах 16-19 століть».
Про це повідомляє UA: Волинь.
В музеї історії Луцького братства відкрилась виставка «Волинь на картах 16-19 століть».
Усі представлені експонати – з приватної колекції лучанина, філокартиста Віктора Літевчука.
Детальніше – у відео.
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Про це повідомляє UA: Волинь.
В музеї історії Луцького братства відкрилась виставка «Волинь на картах 16-19 століть».
Усі представлені експонати – з приватної колекції лучанина, філокартиста Віктора Літевчука.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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