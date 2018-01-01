Волинь на древніх картах: незвична виставка у Луцьку. ВІДЕО





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В музеї історії Луцького братства відкрилась виставка «Волинь на картах 16-19 століть».



Усі представлені експонати – з приватної колекції лучанина, філокартиста Віктора Літевчука.



Детальніше – у відео.







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