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У поліції прокоментували ДТП на Соборності в Луцьку

У поліції прокоментували ДТП на Соборності в Луцьку
Водія одного з транспортних засобів, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності в Луцьку, госпіталізували до відділення травматології.

Про це у коментарі інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів речник ГУНП в області Віктор Гомоль.

За словами Гомоля, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.

У результаті ДТП бус перевернувся.

«За попередньою інформацією, одного з водіїв госпіталізували до відділення травматології», - зазначив Гомоль.

За його словами, пасажирів у транспортних засобах не було.

Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.

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Теги: ДТП, Луцьк
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