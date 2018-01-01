У поліції прокоментували ДТП на Соборності в Луцьку

потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності в Луцьку, госпіталізували до відділення травматології.



Про це у коментарі інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів речник ГУНП в області Віктор Гомоль.



За словами Гомоля, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.



У результаті ДТП бус перевернувся.



«За попередньою інформацією, одного з водіїв госпіталізували до відділення травматології», - зазначив Гомоль.



За його словами, пасажирів у транспортних засобах не було.



Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія одного з транспортних засобів, якіна проспекті Соборності в Луцьку, госпіталізували до відділення травматології.Про це у коментарі інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів речник ГУНП в областіЗа словами Гомоля, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.У результаті ДТП бус перевернувся.«За попередньою інформацією, одного з водіїв госпіталізували до відділення травматології», - зазначив Гомоль.За його словами, пасажирів у транспортних засобах не було.Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.

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