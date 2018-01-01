У поліції прокоментували ДТП на Соборності в Луцьку
01 листопад, 23:57
Водія одного з транспортних засобів, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності в Луцьку, госпіталізували до відділення травматології.
Про це у коментарі інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів речник ГУНП в області Віктор Гомоль.
За словами Гомоля, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.
У результаті ДТП бус перевернувся.
«За попередньою інформацією, одного з водіїв госпіталізували до відділення травматології», - зазначив Гомоль.
За його словами, пасажирів у транспортних засобах не було.
Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
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Про це у коментарі інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів речник ГУНП в області Віктор Гомоль.
За словами Гомоля, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.
У результаті ДТП бус перевернувся.
«За попередньою інформацією, одного з водіїв госпіталізували до відділення травматології», - зазначив Гомоль.
За його словами, пасажирів у транспортних засобах не було.
Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
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