вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські капелани доставили на Донбас допомогу

Волинські капелани доставили на Донбас допомогу
Завдяки ГО «Волинські капелани» та волонтеру з Харкова до міста Попасна на Донбасі доправили гуманітарний вантаж – одяг та взуття.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила Ірина Крамаренко.

Мешканці Попасної завжди приймають будь-яку допомогу. Волинські капелани допомогли доправити до Донбас гуманітарний вантаж – одяг і взуття.

«Особливо в скрутні часи!Допомогу від небайдужих сьогодні вже отримали декілька родин, а в суботу багатодітні та малозапеспечені родини чекають мого візита. Кожному нужденному раді будемо допомогти!» - зазначила Крамаренко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтери, допомога, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку дали півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські капелани доставили на Донбас допомогу
Сьогодні, 07:00
Бібліотеку на Волині переобладнають на інклюзивно-освітній центр
Сьогодні, 06:09
У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
Сьогодні, 05:04
Збирають гроші на операцію 7-місячному хлопчику з Волині
Сьогодні, 03:49
В Україні перейменують дві області
Сьогодні, 02:43
Схожі новини
Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців Волинський лікар власними силами відновив стоматкабінет для бійців
25 жовтень, 05:15
Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг Волонтери запрошують родини загиблих бійців на «космічний» тренінг
10 жовтень, 23:42
Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця
25 вересень, 22:20
Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії Волонтери на Волині збирають гроші на безпілотники для армії
05 вересень, 04:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські капелани доставили на Донбас допомогу
Сьогодні, 07:00
 0
Бібліотеку на Волині переобладнають на інклюзивно-освітній центр
Сьогодні, 06:09
 0
У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
Сьогодні, 05:04
 0
Збирають гроші на операцію 7-місячному хлопчику з Волині
Сьогодні, 03:49
 0
В Україні перейменують дві області
Сьогодні, 02:43
 0
Медіа
відео
1/8