Волинські капелани доставили на Донбас допомогу
Сьогодні, 07:00
Завдяки ГО «Волинські капелани» та волонтеру з Харкова до міста Попасна на Донбасі доправили гуманітарний вантаж – одяг та взуття.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомила Ірина Крамаренко.
Мешканці Попасної завжди приймають будь-яку допомогу. Волинські капелани допомогли доправити до Донбас гуманітарний вантаж – одяг і взуття.
«Особливо в скрутні часи!Допомогу від небайдужих сьогодні вже отримали декілька родин, а в суботу багатодітні та малозапеспечені родини чекають мого візита. Кожному нужденному раді будемо допомогти!» - зазначила Крамаренко.
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Про це у соціальній мережі Facebook повідомила Ірина Крамаренко.
Мешканці Попасної завжди приймають будь-яку допомогу. Волинські капелани допомогли доправити до Донбас гуманітарний вантаж – одяг і взуття.
«Особливо в скрутні часи!Допомогу від небайдужих сьогодні вже отримали декілька родин, а в суботу багатодітні та малозапеспечені родини чекають мого візита. Кожному нужденному раді будемо допомогти!» - зазначила Крамаренко.
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