Волинські капелани доставили на Донбас допомогу





Про це у соціальній мережі Facebook повідомила Ірина Крамаренко.



Мешканці Попасної завжди приймають будь-яку допомогу. Волинські капелани допомогли доправити до Донбас гуманітарний вантаж – одяг і взуття.



«Особливо в скрутні часи!Допомогу від небайдужих сьогодні вже отримали декілька родин, а в суботу багатодітні та малозапеспечені родини чекають мого візита. Кожному нужденному раді будемо допомогти!» - зазначила Крамаренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки ГО «Волинські капелани» та волонтеру з Харкова до міста Попасна на Донбасі доправили гуманітарний вантаж – одяг та взуття.Про це у соціальній мережі Facebook повідомилаМешканці Попасної завжди приймають будь-яку допомогу. Волинські капелани допомогли доправити до Донбас гуманітарний вантаж – одяг і взуття.«Особливо в скрутні часи!Допомогу від небайдужих сьогодні вже отримали декілька родин, а в суботу багатодітні та малозапеспечені родини чекають мого візита. Кожному нужденному раді будемо допомогти!» - зазначила Крамаренко.

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