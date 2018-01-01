У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
Сьогодні, 05:04
У редакції газети «Волинь-нова» відкрили виставку живопису «Наша прадавність».
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.
Автором картин історичної тематики є юна луцька художниця Іванна Дацюк.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.
Автором картин історичної тематики є юна луцька художниця Іванна Дацюк.
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