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У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику

У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
У редакції газети «Волинь-нова» відкрили виставку живопису «Наша прадавність».

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.

Автором картин історичної тематики є юна луцька художниця Іванна Дацюк.


У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику
У Луцьку відкрили виставку живопису на історичну тематику

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Теги: виставка, Луцьк
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