В Україні перейменують дві області





Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, - передає



За його словами, ще у цьому місяці, імовірно, що вже цього або наступного пленарного тижня, депутати розглянуть відповідний законопроект.



«Якщо буде порозуміння всередині фракцій, я наполягаю, щоб ми розглянули та завершили декомунізацію – це перейменування двох областей. Зараз завершуються консультації та дискусії з цього приводу. Цього тижня, максимум наступного, це питання український парламент розгляне і, сподіваюся, ухвалить позитивне рішення», – зауважив він.



Як продовжив політик, розглядати питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей народні обранці можуть на пленарному тижні від 6 до 9 листопада або на пленарному тижні від 20 до 23 листопада.



Також спікер висловив сподівання, що Рада все ж ухвалить позитивне рішення щодо цього питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зараз завершуються останні консультації та дискусії щодо перейменування двох Дніпропетровської та Кіровоградської областей.Про це заявив голова Верховної Ради України, - передає 24 канал За його словами, ще у цьому місяці, імовірно, що вже цього або наступного пленарного тижня, депутати розглянуть відповідний законопроект.«Якщо буде порозуміння всередині фракцій, я наполягаю, щоб ми розглянули та завершили декомунізацію – це перейменування двох областей. Зараз завершуються консультації та дискусії з цього приводу. Цього тижня, максимум наступного, це питання український парламент розгляне і, сподіваюся, ухвалить позитивне рішення», – зауважив він.Як продовжив політик, розглядати питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей народні обранці можуть на пленарному тижні від 6 до 9 листопада або на пленарному тижні від 20 до 23 листопада.Також спікер висловив сподівання, що Рада все ж ухвалить позитивне рішення щодо цього питання.

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