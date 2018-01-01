В Україні перейменують дві області
Сьогодні, 02:43
Зараз завершуються останні консультації та дискусії щодо перейменування двох Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, - передає 24 канал.
За його словами, ще у цьому місяці, імовірно, що вже цього або наступного пленарного тижня, депутати розглянуть відповідний законопроект.
«Якщо буде порозуміння всередині фракцій, я наполягаю, щоб ми розглянули та завершили декомунізацію – це перейменування двох областей. Зараз завершуються консультації та дискусії з цього приводу. Цього тижня, максимум наступного, це питання український парламент розгляне і, сподіваюся, ухвалить позитивне рішення», – зауважив він.
Як продовжив політик, розглядати питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей народні обранці можуть на пленарному тижні від 6 до 9 листопада або на пленарному тижні від 20 до 23 листопада.
Також спікер висловив сподівання, що Рада все ж ухвалить позитивне рішення щодо цього питання.
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Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, - передає 24 канал.
За його словами, ще у цьому місяці, імовірно, що вже цього або наступного пленарного тижня, депутати розглянуть відповідний законопроект.
«Якщо буде порозуміння всередині фракцій, я наполягаю, щоб ми розглянули та завершили декомунізацію – це перейменування двох областей. Зараз завершуються консультації та дискусії з цього приводу. Цього тижня, максимум наступного, це питання український парламент розгляне і, сподіваюся, ухвалить позитивне рішення», – зауважив він.
Як продовжив політик, розглядати питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей народні обранці можуть на пленарному тижні від 6 до 9 листопада або на пленарному тижні від 20 до 23 листопада.
Також спікер висловив сподівання, що Рада все ж ухвалить позитивне рішення щодо цього питання.
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