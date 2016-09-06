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На ринку в Горохові «обчистили» чоловіка

На ринку в Горохові «обчистили» чоловіка
Цими днями від кишенькового злодія на ринку в Горохові потерпів горохівчанин.

Про це пише Волинь-нова.

Купуючи те, за чим прийшов, чоловік не зогледівся, як з кишені його куртки зникло товстеньке портмоне, наповнене не грошима, а документами.

Що ж до купюр, то їх у гаманці було на 120 гривень.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області закликають жителів Горохівщини остерігатися злодіїв у людних місцях, ховаючи надійніше свої гаманці.

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Теги: злодій, ринок
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