На ринку в Горохові «обчистили» чоловіка





Про це пише



Купуючи те, за чим прийшов, чоловік не зогледівся, як з кишені його куртки зникло товстеньке портмоне, наповнене не грошима, а документами.



Що ж до купюр, то їх у гаманці було на 120 гривень.



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області закликають жителів Горохівщини остерігатися злодіїв у людних місцях, ховаючи надійніше свої гаманці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями від кишенькового злодія на ринку в Горохові потерпів горохівчанин.Про це пише Волинь-нова Купуючи те, за чим прийшов, чоловік не зогледівся, як з кишені його куртки зникло товстеньке портмоне, наповнене не грошима, а документами.Що ж до купюр, то їх у гаманці було на 120 гривень.Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області закликають жителів Горохівщини остерігатися злодіїв у людних місцях, ховаючи надійніше свої гаманці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію