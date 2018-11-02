Волинський костел на польських листівках 30-х років





Він розташовувався на тодішній вул. 3 Травня, - пише



"Костелу не вистачає тинькування, даху на вежі та інших корисних в побуті речей", - пише видання.



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