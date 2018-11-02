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Волинський костел на польських листівках 30-х років

Волинський костел на польських листівках 30-х років
У мережі показали фото серії польських листівок 1930-х років, призначених на зібрання коштів для ковельського костелу.

Він розташовувався на тодішній вул. 3 Травня, - пише ВолиньUA.

"Костелу не вистачає тинькування, даху на вежі та інших корисних в побуті речей", - пише видання.
Волинський костел на польських листівках 30-х років
Волинський костел на польських листівках 30-х років
Волинський костел на польських листівках 30-х років
Волинський костел на польських листівках 30-х років
Волинський костел на польських листівках 30-х років

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Теги: костел, Ковель
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