Волинський костел на польських листівках 30-х років
Сьогодні, 08:48
У мережі показали фото серії польських листівок 1930-х років, призначених на зібрання коштів для ковельського костелу.
Він розташовувався на тодішній вул. 3 Травня, - пише ВолиньUA.
"Костелу не вистачає тинькування, даху на вежі та інших корисних в побуті речей", - пише видання.
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Він розташовувався на тодішній вул. 3 Травня, - пише ВолиньUA.
"Костелу не вистачає тинькування, даху на вежі та інших корисних в побуті речей", - пише видання.
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