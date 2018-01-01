Мати двох дітей наклала на себе руки через банківський кредит. ВІДЕО





Про це розповідається у сюжеті ТСН, - пише



В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей. Жінка повісилася, 2-річного хлопчика та 6-річну дівчинку правоохоронці знайшли в ліжечку.



Від чого померли малюки - поки що невідомо. Проте слідів насильницької смерті слідчі не виявили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Чернігівщині жінка наклала на себе руки через банківський кредит.Про це розповідається у сюжеті ТСН, - пише Уніан В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей. Жінка повісилася, 2-річного хлопчика та 6-річну дівчинку правоохоронці знайшли в ліжечку.Від чого померли малюки - поки що невідомо. Проте слідів насильницької смерті слідчі не виявили.

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