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Мати двох дітей наклала на себе руки через банківський кредит. ВІДЕО

Мати двох дітей наклала на себе руки через банківський кредит. ВІДЕО
У селі на Чернігівщині жінка наклала на себе руки через банківський кредит.

Про це розповідається у сюжеті ТСН, - пише Уніан.

В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей. Жінка повісилася, 2-річного хлопчика та 6-річну дівчинку правоохоронці знайшли в ліжечку.

Від чого померли малюки - поки що невідомо. Проте слідів насильницької смерті слідчі не виявили.


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Теги: самогубство, смерть
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