Мати двох дітей наклала на себе руки через банківський кредит. ВІДЕО
Сьогодні, 08:37
У селі на Чернігівщині жінка наклала на себе руки через банківський кредит.
Про це розповідається у сюжеті ТСН, - пише Уніан.
В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей. Жінка повісилася, 2-річного хлопчика та 6-річну дівчинку правоохоронці знайшли в ліжечку.
Від чого померли малюки - поки що невідомо. Проте слідів насильницької смерті слідчі не виявили.
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Про це розповідається у сюжеті ТСН, - пише Уніан.
В селищі Талалаївка знайшли мертвою 35-річну жінку та її двох дітей. Жінка повісилася, 2-річного хлопчика та 6-річну дівчинку правоохоронці знайшли в ліжечку.
Від чого померли малюки - поки що невідомо. Проте слідів насильницької смерті слідчі не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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