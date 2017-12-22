У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 09:06
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки муніципали виявили припарковане на зеленій зоні авто.
Це є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька», - повідомили у прес-службі муніципалів.
Його власниця поводила себе агресивно та погрожувала інспекторам.
"Після довгих суперечок, на місце події вона викликала свого чоловіка, після чого пересіла у його авто та поїхали з парку. Свій автомобіль вона залишила на місці правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька», - повідомили у прес-службі муніципалів.
Його власниця поводила себе агресивно та погрожувала інспекторам.
"Після довгих суперечок, на місце події вона викликала свого чоловіка, після чого пересіла у його авто та поїхали з парку. Свій автомобіль вона залишила на місці правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Шкода журналістів... нема їм більше про що писати... Жінка була з двома малими дітьми (про це не написали!), не вела себе агресивно зовсім, і взагалі покажіть, де написані ті "правила", щоб усі знали, хто ціле літо там паркується...
Останні новини
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Сьогодні, 09:28
У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 2 листопада
Сьогодні, 09:00
Волинський костел на польських листівках 30-х років
Сьогодні, 08:48