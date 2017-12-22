У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки муніципали виявили припарковане на зеленій зоні авто.Це є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька», - повідомили у прес-службі муніципалів.Його власниця поводила себе агресивно та погрожувала інспекторам."Після довгих суперечок, на місце події вона викликала свого чоловіка, після чого пересіла у його авто та поїхали з парку. Свій автомобіль вона залишила на місці правопорушення", - йдеться у повідомленні.