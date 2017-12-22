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У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО

У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки муніципали виявили припарковане на зеленій зоні авто.

Це є порушенням «Правил благоустрою міста Луцька», - повідомили у прес-службі муніципалів.

Його власниця поводила себе агресивно та погрожувала інспекторам.

"Після довгих суперечок, на місце події вона викликала свого чоловіка, після чого пересіла у його авто та поїхали з парку. Свій автомобіль вона залишила на місці правопорушення", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО
У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО
У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО

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Теги: муніципали, паркування
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Коментарі 1
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Шкода журналістів... нема їм більше про що писати... Жінка була з двома малими дітьми (про це не написали!), не вела себе агресивно зовсім, і взагалі покажіть, де написані ті "правила", щоб усі знали, хто ціле літо там паркується...
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