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Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця

Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
У мережі з'явилися осінні світлини дубів, що ростуть у Боголюбах, що біля Луцька.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Дуби у Боголюбах - це щось неймовірне! І щоб полюбуватись ними не потрібно далеко їхати, при уважному огляді можна побачити, де Мавка зимує. І це все Луцьк!" - поділився враженнями митець.

Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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