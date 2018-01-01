Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця

У мережі з'явилися осінні світлини дубів, що ростуть у Боголюбах, що біля Луцька.Їх у Facebook опублікував волинський фотограф"Дуби у Боголюбах - це щось неймовірне! І щоб полюбуватись ними не потрібно далеко їхати, при уважному огляді можна побачити, де Мавка зимує. І це все Луцьк!" - поділився враженнями митець.