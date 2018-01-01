На трасі Київ-Ковель-Ягодин вщент згорів легковик: загинуло двоє людей





Унаслідок цього виникла пожежа, - пише



Аварія сталася ввечері 1 листопада. Внаслідок ДТП одна автівка вигоріла вщент, загинуло двоє людей, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.



У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області повідомили, що ще одного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

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