На трасі Київ-Ковель-Ягодин вщент згорів легковик: загинуло двоє людей
Сьогодні, 09:44
На трасі Київ-Ковель-Ягодин неподалік селища Клесів зіткнулося два легкових та один вантажний автомобіль.
Унаслідок цього виникла пожежа, - пише Уніан.
Аварія сталася ввечері 1 листопада. Внаслідок ДТП одна автівка вигоріла вщент, загинуло двоє людей, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області повідомили, що ще одного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Унаслідок цього виникла пожежа, - пише Уніан.
Аварія сталася ввечері 1 листопада. Внаслідок ДТП одна автівка вигоріла вщент, загинуло двоє людей, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області повідомили, що ще одного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Медики розповіли про потерпілих у страшній аварії в Луцьку
Сьогодні, 10:07
В Україні по-новому видаватимуть ліки: що зміниться
Сьогодні, 09:58
На трасі Київ-Ковель-Ягодин вщент згорів легковик: загинуло двоє людей
Сьогодні, 09:44
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
Сьогодні, 09:28
У Луцьку агресивна водійка-порушниця втекла від муніципалів на машині чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 09:06