В Україні по-новому видаватимуть ліки: що зміниться





Для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта, - пише



Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.



Міністерство охорони здоров'я розширило список препаратів, які входять до програми "Доступні ліки". Зараз у нього входить 261 найменування від 43 виробників.



Тож вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" в будь-якій аптеці країни.



А ще частину ліків можна буде отримати за електронним рецептом, не пред'являючи медичну картку.



Це стосується препаратів трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи.



Що зміниться?



1. Отримання ліків безоплатно в аптеці за рецептом лікаря.



2. Включення ліків та медвиробів у вартість послуги — під час операції не треба буде нічого додатково купувати.



3. Електронний каталог — за яким зручно та швидко лікарня обиратиме потрібний препарат за найдешевшою ціною та укладати угоду з постачальником (матиме вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro).



4. Нова агенція закупівель займатиметься закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дорогих ліків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька тижнів тому Кабмін ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медичних виробів.Для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта, - пише канал 24 Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'яна своїй сторінці у Facebook.Міністерство охорони здоров'я розширило список препаратів, які входять до програми "Доступні ліки". Зараз у нього входить 261 найменування від 43 виробників.Тож вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" в будь-якій аптеці країни.А ще частину ліків можна буде отримати за електронним рецептом, не пред'являючи медичну картку.Це стосується препаратів трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи.1. Отримання ліків безоплатно в аптеці за рецептом лікаря.2. Включення ліків та медвиробів у вартість послуги — під час операції не треба буде нічого додатково купувати.3. Електронний каталог — за яким зручно та швидко лікарня обиратиме потрібний препарат за найдешевшою ціною та укладати угоду з постачальником (матиме вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro).4. Нова агенція закупівель займатиметься закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дорогих ліків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію