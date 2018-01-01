В Україні по-новому видаватимуть ліки: що зміниться
Сьогодні, 09:58
Кілька тижнів тому Кабмін ухвалив нову концепцію реформування закупівлі ліків і медичних виробів.
Для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта, - пише канал 24.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
Міністерство охорони здоров'я розширило список препаратів, які входять до програми "Доступні ліки". Зараз у нього входить 261 найменування від 43 виробників.
Тож вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" в будь-якій аптеці країни.
А ще частину ліків можна буде отримати за електронним рецептом, не пред'являючи медичну картку.
Це стосується препаратів трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи.
Що зміниться?
1. Отримання ліків безоплатно в аптеці за рецептом лікаря.
2. Включення ліків та медвиробів у вартість послуги — під час операції не треба буде нічого додатково купувати.
3. Електронний каталог — за яким зручно та швидко лікарня обиратиме потрібний препарат за найдешевшою ціною та укладати угоду з постачальником (матиме вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro).
4. Нова агенція закупівель займатиметься закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дорогих ліків.
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Для кожного препарату буде підібрано найоптимальніший і зручний шлях "доставки" до пацієнта, - пише канал 24.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
Міністерство охорони здоров'я розширило список препаратів, які входять до програми "Доступні ліки". Зараз у нього входить 261 найменування від 43 виробників.
Тож вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки" в будь-якій аптеці країни.
А ще частину ліків можна буде отримати за електронним рецептом, не пред'являючи медичну картку.
Це стосується препаратів трьох категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми серцево-судинної системи.
Що зміниться?
1. Отримання ліків безоплатно в аптеці за рецептом лікаря.
2. Включення ліків та медвиробів у вартість послуги — під час операції не треба буде нічого додатково купувати.
3. Електронний каталог — за яким зручно та швидко лікарня обиратиме потрібний препарат за найдешевшою ціною та укладати угоду з постачальником (матиме вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro).
4. Нова агенція закупівель займатиметься закупівлею стратегічних ліків за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання, наприклад, СНІД чи туберкульоз), а також патентованих дорогих ліків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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