Медики розповіли про потерпілих у страшній аварії в Луцьку
Сьогодні, 10:07
Внаслідок аварії на проспекті Соборності до лікарні госпіталізували двох людей, один з них досі під наглядом лікарів.
Про це й коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
За словами медика, після аварії, що сталася на проспекті Соборності до міської лікарні потрапили двоє потерпілих. Жінка отримала допомогу у травмпункті амбулаторно, а чоловіка госпіталізували у відділення травматології. Зараз його стан середньої важкості.
Нагадаємо, що ввечері, 1 листопада, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.
У результаті ДТП бус перевернувся.
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Про це й коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
За словами медика, після аварії, що сталася на проспекті Соборності до міської лікарні потрапили двоє потерпілих. Жінка отримала допомогу у травмпункті амбулаторно, а чоловіка госпіталізували у відділення травматології. Зараз його стан середньої важкості.
Нагадаємо, що ввечері, 1 листопада, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.
У результаті ДТП бус перевернувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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