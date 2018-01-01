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Медики розповіли про потерпілих у страшній аварії в Луцьку

Медики розповіли про потерпілих у страшній аварії в Луцьку
Внаслідок аварії на проспекті Соборності до лікарні госпіталізували двох людей, один з них досі під наглядом лікарів.

Про це й коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

За словами медика, після аварії, що сталася на проспекті Соборності до міської лікарні потрапили двоє потерпілих. Жінка отримала допомогу у травмпункті амбулаторно, а чоловіка госпіталізували у відділення травматології. Зараз його стан середньої важкості.

Нагадаємо, що ввечері, 1 листопада, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.
У результаті ДТП бус перевернувся.

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Теги: аварія, Соборності, ДТП
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