Медики розповіли про потерпілих у страшній аварії в Луцьку





Про це й коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



За словами медика, після аварії, що сталася на проспекті Соборності до міської лікарні потрапили двоє потерпілих. Жінка отримала допомогу у травмпункті амбулаторно, а чоловіка госпіталізували у відділення травматології. Зараз його стан середньої важкості.



Нагадаємо, що ввечері, 1 листопада, на проспекті Соборності

У результаті ДТП бус перевернувся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок аварії на проспекті Соборності до лікарні госпіталізували двох людей, один з них досі під наглядом лікарів.Про це й коментарірозповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніЗа словами медика, після аварії, що сталася на проспекті Соборності до міської лікарні потрапили двоє потерпілих. Жінка отримала допомогу у травмпункті амбулаторно, а чоловіка госпіталізували у відділення травматології. Зараз його стан середньої важкості.Нагадаємо, що ввечері, 1 листопада, на проспекті Соборності зіткнулися легковик та мікроавтобус.У результаті ДТП бус перевернувся.

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