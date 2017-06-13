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У Луцьку чоловік встромив ножа у серце своєму племіннику

У Луцьку чоловік встромив ножа у серце своєму племіннику
У Луцьку затримали чоловіка, який ножем порізав свого племінника.

Інцидент трапився учора, близько 21 години, - інформує Патрульна поліція Волині.

Патрульні отримали повідомлення з лікарні, що до них шпиталізовано 28-річного громадянина з ножовим пораненням в серце.

Інспектори прибули за адресою на вулицю Гордіюк, звідки забрали особу. Тут було багато слідів крові, а родичка повідомила, що племінник прийшов з кров’ю, заснув, а потім її кількість збільшилась – і вона викликала швидку.

При більш детальному з’ясуванні обставин встановили, що тілесне ушкодження міг завдати дядько потерпілого.

Поліцейські виявили підозрюваного чоловіка по вулиці Гордіюк. 51-річна особа мала сліди крові на обличчі, її негайно затримали і доставили у міськвідділ та передали слідчому.

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Теги: ніж, поранення, Луцьк
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