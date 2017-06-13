У Луцьку чоловік встромив ножа у серце своєму племіннику
Сьогодні, 10:25
У Луцьку затримали чоловіка, який ножем порізав свого племінника.
Інцидент трапився учора, близько 21 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
Патрульні отримали повідомлення з лікарні, що до них шпиталізовано 28-річного громадянина з ножовим пораненням в серце.
Інспектори прибули за адресою на вулицю Гордіюк, звідки забрали особу. Тут було багато слідів крові, а родичка повідомила, що племінник прийшов з кров’ю, заснув, а потім її кількість збільшилась – і вона викликала швидку.
При більш детальному з’ясуванні обставин встановили, що тілесне ушкодження міг завдати дядько потерпілого.
Поліцейські виявили підозрюваного чоловіка по вулиці Гордіюк. 51-річна особа мала сліди крові на обличчі, її негайно затримали і доставили у міськвідділ та передали слідчому.
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Інцидент трапився учора, близько 21 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
Патрульні отримали повідомлення з лікарні, що до них шпиталізовано 28-річного громадянина з ножовим пораненням в серце.
Інспектори прибули за адресою на вулицю Гордіюк, звідки забрали особу. Тут було багато слідів крові, а родичка повідомила, що племінник прийшов з кров’ю, заснув, а потім її кількість збільшилась – і вона викликала швидку.
При більш детальному з’ясуванні обставин встановили, що тілесне ушкодження міг завдати дядько потерпілого.
Поліцейські виявили підозрюваного чоловіка по вулиці Гордіюк. 51-річна особа мала сліди крові на обличчі, її негайно затримали і доставили у міськвідділ та передали слідчому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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