У голови Волинської ОДА – новий радник
Сьогодні, 10:44
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко призначив своїм радником Петра Савчука.
Про це на своїй сторінці у facebook написала речниця голови Волинської ОДА Катерина Павлова.
Довідка: Петро Савчук – ректор Луцького НТУ та депутат Волинської обласної ради. Він є професором кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машин у Луцькому НТУ, членом Спеціалізованої вченої ради (Товарознавство) та членом Спеціалізованої вченої ради (Матеріалознавство) у цьому ж виші.
Також він є членом ГО «Асоціація українських трудових мігрантів» та ГО «Волинська асоціація вчених та інноваторів».
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Про це на своїй сторінці у facebook написала речниця голови Волинської ОДА Катерина Павлова.
Довідка: Петро Савчук – ректор Луцького НТУ та депутат Волинської обласної ради. Він є професором кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машин у Луцькому НТУ, членом Спеціалізованої вченої ради (Товарознавство) та членом Спеціалізованої вченої ради (Матеріалознавство) у цьому ж виші.
Також він є членом ГО «Асоціація українських трудових мігрантів» та ГО «Волинська асоціація вчених та інноваторів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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