У голови Волинської ОДА – новий радник

Олександр Савченко призначив своїм радником Петра Савчука.



Про це на своїй сторінці у facebook написала речниця голови Волинської ОДА Катерина Павлова.



Довідка: Петро Савчук – ректор Луцького НТУ та депутат Волинської обласної ради. Він є професором кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машин у Луцькому НТУ, членом Спеціалізованої вченої ради (Товарознавство) та членом Спеціалізованої вченої ради (Матеріалознавство) у цьому ж виші.



Також він є членом ГО «Асоціація українських трудових мігрантів» та ГО «Волинська асоціація вчених та інноваторів».





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