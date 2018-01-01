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У голови Волинської ОДА – новий радник

У голови Волинської ОДА – новий радник
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко призначив своїм радником Петра Савчука.

Про це на своїй сторінці у facebook написала речниця голови Волинської ОДА Катерина Павлова.

Довідка: Петро Савчук – ректор Луцького НТУ та депутат Волинської обласної ради. Він є професором кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машин у Луцькому НТУ, членом Спеціалізованої вченої ради (Товарознавство) та членом Спеціалізованої вченої ради (Матеріалознавство) у цьому ж виші.

Також він є членом ГО «Асоціація українських трудових мігрантів» та ГО «Волинська асоціація вчених та інноваторів».


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Теги: радник, Олександр Савченко, Петро Савчук
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