В осередку президентської партії у Луцькому районі – новий керівник
Сьогодні, 11:13
Головою Луцької районної партійної організації «Солідарність» стала заступник голови Луцької РДА Інна Бас. Її обрали на зборах членів районного осередку партії в четвер, 1 листопада.
Про це повідомляє прес-служба волинського осередку партії.
«В партії відбуваються кадрові зміни і ці зміни на краще. Інна Бас – чудовий, досвідчений управлінець, людина, яка не втекла з державної служби у досить важкі часи», – зауважив голова Волинської обласної територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка.
До слова, Інна Бас вже очолювала районний осередок «Солідарності» протягом 2014 – 2015 рр.
«Я б і надалі керувала районним осередком партії, але новий закон «Про державну службу» забороняв дерслужбовцям займати керівні посади в партії. У зв’язку з цим я склала свої повноваження у 2015 році, хоча членом «Солідарності» залишалася», – розповіла Інна Бас.
Новообрана голова наголосила, що першочерговим завданням Луцької РОП є вибори в ОТГ, яких найближчим часом буде три.
Цього дня змінили й склад керівних органів районного осередку Партії (РОП). Зокрема, кадрові перестановки відбулися в складі Ради Луцької РОП. Сюди ввійшли: Тамара Олександрівна Товстанюк та Тетяна Євгенівна Угринович.
Довідково:
Інна Бас родом з Луцька, народилася 26 лютого 1974 року. За освітою – вчитель початкових класів, магістр державного управління.
Свою трудову діяльність в органах місцевого самоврядування розпочала у 2001 році з посади спеціаліста з призначення субсидій управління праці та соціального захисту Луцької РДА.
З квітня 2015 року по даний час – заступник голови Луцької РДА.
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Про це повідомляє прес-служба волинського осередку партії.
«В партії відбуваються кадрові зміни і ці зміни на краще. Інна Бас – чудовий, досвідчений управлінець, людина, яка не втекла з державної служби у досить важкі часи», – зауважив голова Волинської обласної територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка.
До слова, Інна Бас вже очолювала районний осередок «Солідарності» протягом 2014 – 2015 рр.
«Я б і надалі керувала районним осередком партії, але новий закон «Про державну службу» забороняв дерслужбовцям займати керівні посади в партії. У зв’язку з цим я склала свої повноваження у 2015 році, хоча членом «Солідарності» залишалася», – розповіла Інна Бас.
Новообрана голова наголосила, що першочерговим завданням Луцької РОП є вибори в ОТГ, яких найближчим часом буде три.
Цього дня змінили й склад керівних органів районного осередку Партії (РОП). Зокрема, кадрові перестановки відбулися в складі Ради Луцької РОП. Сюди ввійшли: Тамара Олександрівна Товстанюк та Тетяна Євгенівна Угринович.
Довідково:
Інна Бас родом з Луцька, народилася 26 лютого 1974 року. За освітою – вчитель початкових класів, магістр державного управління.
Свою трудову діяльність в органах місцевого самоврядування розпочала у 2001 році з посади спеціаліста з призначення субсидій управління праці та соціального захисту Луцької РДА.
З квітня 2015 року по даний час – заступник голови Луцької РДА.
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