В осередку президентської партії у Луцькому районі – новий керівник

Головою Луцької районної партійної організації «Солідарність» стала заступник голови Луцької РДА Інна Бас. Її обрали на зборах членів районного осередку партії в четвер, 1 листопада.Про це повідомляє прес-служба волинського осередку партії.«В партії відбуваються кадрові зміни і ці зміни на краще. Інна Бас – чудовий, досвідчений управлінець, людина, яка не втекла з державної служби у досить важкі часи», – зауважив голова Волинської обласної територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»До слова, Інна Бас вже очолювала районний осередок «Солідарності» протягом 2014 – 2015 рр.«Я б і надалі керувала районним осередком партії, але новий закон «Про державну службу» забороняв дерслужбовцям займати керівні посади в партії. У зв’язку з цим я склала свої повноваження у 2015 році, хоча членом «Солідарності» залишалася», – розповіла Інна Бас.Новообрана голова наголосила, що першочерговим завданням Луцької РОП є вибори в ОТГ, яких найближчим часом буде три.Цього дня змінили й склад керівних органів районного осередку Партії (РОП). Зокрема, кадрові перестановки відбулися в складі Ради Луцької РОП. Сюди ввійшли:та