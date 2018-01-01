Смертельна аварія на Рівненщині: подробиці трагедії. ФОТО





Інцидент трапився, 1 листопада, близько 18-ї години, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські на місці події встановили, що на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» між селами Старики Рокитнівського району та Гранітне Сарненського району 24-річний житель села Вигів Житомирської області, керуючи автомобілем BMW-520, не впорався із керуванням, в'їхав у автомобіль ЗІЛ-131, водій якого, 33-річний житель села Ясногірка Сарненського району, рухався у попутному напрямку. У результаті зіткнення іномарка загорілася.



У цей час від удару вантажівка стала некерованою і її відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із автомобілем Chevrolet Nubira під керуванням 36-річного жителя Запорізької області.



Очевидцям події вдалося дістати із палаючого BMW водія, однак попри вжиті медиками реанімаційні заходи від отриманих травм він помер у кареті «швидкої». Пасажир авто, 20-річний рідний брат водія, отримав опіки несумісні з життям і загинув у транспортному засобі.



Водія «Chevrolet Nubira» каретою швидкої медичної допомоги доставили до місцевої лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер, гемопневмоторакс, перелом кісток передпліччя зі зміщенням, перелом тіла лівої лопатки, різано-рвані рани обличчя та плеча. Потерпілого госпіталізували в травматологічне відділення, загрози його життю немає. У чоловіка відібрали зразки крові на предмет виявлення сп’яніння.



Водій вантажівки унаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування він був тверезим.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині унаслідок зіткнення трьох автомобілів загинуло двоє

двоє осіб Інцидент трапився, 1 листопада, близько 18-ї години, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» між селами Старики Рокитнівського району та Гранітне Сарненського району 24-річний житель села Вигів Житомирської області, керуючи автомобілем BMW-520, не впорався із керуванням, в'їхав у автомобіль ЗІЛ-131, водій якого, 33-річний житель села Ясногірка Сарненського району, рухався у попутному напрямку. У результаті зіткнення іномарка загорілася.У цей час від удару вантажівка стала некерованою і її відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із автомобілем Chevrolet Nubira під керуванням 36-річного жителя Запорізької області.Очевидцям події вдалося дістати із палаючого BMW водія, однак попри вжиті медиками реанімаційні заходи від отриманих травм він помер у кареті «швидкої». Пасажир авто, 20-річний рідний брат водія, отримав опіки несумісні з життям і загинув у транспортному засобі.Водія «Chevrolet Nubira» каретою швидкої медичної допомоги доставили до місцевої лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ребер, гемопневмоторакс, перелом кісток передпліччя зі зміщенням, перелом тіла лівої лопатки, різано-рвані рани обличчя та плеча. Потерпілого госпіталізували в травматологічне відділення, загрози його життю немає. У чоловіка відібрали зразки крові на предмет виявлення сп’яніння.Водій вантажівки унаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування він був тверезим.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію