У луцькому військовому госпіталі відкриють храм: небайдужих просять допомогти фінансово

У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі облаштують храм.Про це у Facebook написав отецьВін зазначив, що з благословення владикита дозволу командира військового госпіталяготують до відкриття храм у госпіталі."На даний час церква на стадії ремонту та в скорому часі хворі, які лікуються в госпіталі,будуть мати змогу лікувати не тільки своє тіло, а й душу.Прошу допомоги у цій святій справі. Рахунок для пожертв: приватбанк - 5168 7450 1114 6781 Мельничук Сергій Віталійович. На храм потрібна батарея. Хто має зайву, або хто знає де можна взяти, будемо раді участі. Настоятель храму о. Сергій Мельничук. Тел. 098 362 12 25СЛАВА УКРАЇНІ!" - йдеться у повідомленні священика.