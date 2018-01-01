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У річку Турію запустили сотні кілограмів риби

У річку Турію запустили сотні кілограмів риби
У Ковелі в четвер, 1 листопада, відбулася акція із зариблення Турії.

Риба має покращити стан річки. Такі види лускатих були обрані не випадково адже вони рослиноїдні, а тому виконують функцію біологічних меліораторів водойми, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

На проведення цієї екологічної акції з фонду охорони навколишнього середовища обласного бюджету виділили 20 тисяч гривень.

Варто зазначити, що навесні уже було проведено подібний захід за кошти місцевого бюджету. На ці потреби було спрямовано 50 тисяч гривень. У Турію випустили 700 кг білого амура та коропа.

Фахівці запевняють, що за рік риба виросте і розмножиться, а поки що просять утриматися від її вилову.

У річку Турію запустили сотні кілограмів риби
У річку Турію запустили сотні кілограмів риби
У річку Турію запустили сотні кілограмів риби

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Теги: Турія, риба
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