У річку Турію запустили сотні кілограмів риби

У Ковелі в четвер, 1 листопада, відбулася акція із зариблення Турії.Риба має покращити стан річки. Такі види лускатих були обрані не випадково адже вони рослиноїдні, а тому виконують функцію біологічних меліораторів водойми, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.На проведення цієї екологічної акції з фонду охорони навколишнього середовища обласного бюджету виділили 20 тисяч гривень.Варто зазначити, що навесні уже було проведено подібний захід за кошти місцевого бюджету. На ці потреби було спрямовано 50 тисяч гривень. У Турію випустили 700 кг білого амура та коропа.Фахівці запевняють, що за рік риба виросте і розмножиться, а поки що просять утриматися від її вилову.