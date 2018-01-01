Скільки волиняни боргують за комуналку





Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.



Рівень сплати становив 94,9% до нарахованої суми.



На кінець вересня 2018р. волиняни заборгували 320,0 млн.грн за постачання природного газу, 57,1 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 26,5 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,4 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,7 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–вересні 2018р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги 1027,4 млн.грн.Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.Рівень сплати становив 94,9% до нарахованої суми.На кінець вересня 2018р. волиняни заборгували 320,0 млн.грн за постачання природного газу, 57,1 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 26,5 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 25,4 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,7 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

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