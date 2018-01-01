У Києві 24-річний чоловік підірвався на гранаті





Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції Києва.



До поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі.



Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті.



За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вибуховому пристрої підірвався 24-річний чоловік.Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції Києва.До поліції надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі.Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті.За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

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