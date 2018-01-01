«Промінь» дарує стипендію до Дня студента*

Розважальний центр «Промінь» запустив акцію «Стипендія Променя 5000 грн».«Ти студент? Економиш кожну копійку, а веселитись так і хочеться? Витрачай та заробляй! Промінь дарує «стипендію» у 5000 гривень! Відвідуй заклади розважального центру, залишай контактні дані на звороті чеків та кидай у акційні скриньки! Більше чеків – більше шансів на перемогу!Розіграш 5000 гривень відбудеться 17 листопада на студентській вечірці у Grand Central», – йдеться на сторінці у Facebook розважального центру «Промінь».Вечірка у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», розпочнеться 17 листопада о 21:00. На гостей чекатиме розважальна програма з Dj Baks, Mc Roma Martin та Mc Roma Twin.Ring Coffee пригощатиме пуншем всього за 25 грн, а на стійці Grand Central на всіх чекатимуть безкоштовні шоти від Ring Cafe.