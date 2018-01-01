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Поліція досі шукає хлопця, який зник вночі у Луцьку

Поліція досі шукає хлопця, який зник вночі у Луцьку
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження Барановича Олександра Сергійовича, 26 жовтня 1999 року народження, уродженця Любомльського району, мешканця Луцька.

Хлопець у неділю 28 жовтня пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Прикмети: на вигляд 20 років, середнього зросту, худорлявий, волосся русяве.

Був одягнений у куртку темного кольору та кросівки чорного кольору.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження безвісти зниклого, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0665403692, або на лінію служби «102».

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Теги: розшук, Луцьк
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