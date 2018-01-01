«Пробує зіграти в патріотку і піарнутись на війні, а все прокол за проколом», – луцький активіст про Тимошенко

Андрій Д’яченко обурився черговим «ляпом» партії Юлії Тимошенко «Батьківщина», яка без дозволу і відома екс-добровольця «Азову» Олексія Лисенка використала у своєму агітаційному матеріалі його фото з передової.



Про це Андрій Д’яченко написав у своїй сторінці у Facebook.



Він порівняв ситуації, у які втрапляє Юлія Тимошенко, із казкою про Червону Шапочку.



«Пам’ятаєте казочку про Червону Шапочку? Як там вовк хотів обманути дівчинку, але все ніяк не виходило. З кожним конфузом – і вуха не такі, і шерсть, і лапи довгі, і голос не схожий – Шапочка все більше підозрювала, що то не бабуся.



От та ж історія і в нас з нашою бабусею-кандидатом. Як не пробує зіграти в патріотку і піарнутись на війні, а все прокол за проколом. То Притула не захотів бути заручником виборчої кампанії. Тепер кримчанин-азовець справедливо обурився піаром політика, яка від війни далека як бомби Кім Чен Ина від Вашингтону», - написав активіст.



Він зауважив, що його пост прочитають штабісти «Батьківщини». Як мінімум, обласного осередку. Тож звернувся до них з проханням не піаритися на війні.



«Послухайте, не піартесь на війні. Ну не ваше. Можете розводити «своїх» пенсіонерів, які забули, як їх любима Юлічка десять років тому хотіла продавати землю, прокручувала газові схеми і обвалила в 2008-му гривню. Чорт з вами, можете їй навіть в промовах писати про «ІТ-міста з принтерів». Електорат ЮВТ все-одно таких слів не знає і підвоху не зрозуміє. Але про війну не говоріть краще просто нічого. Айтішники з вас тоді просто посміялися, а ми сміятись не будемо – спитаємо», - висловився Д’яченко.



Зазначимо, раніше волинська «Батьківщина» опинилася у





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