У селі під Луцьком відкриють пам'ятник Шевченку

У селі Підгайці, що біля Луцька, відкриють пам'ятник Тарасові Шевченку.Урочисте відкриття відбудеться 4 листопада о 13:00 у селі Підгайці, - повідомив відомий волинський волонтер"У с. Підгайці, що розташований у 3 км. від Луцька у цю неділю, 4 листопада о 13:00 відбудеться урочисте відкриття пам’ятника духовному батькові нашого нескореного народу – Тарасові Григоровичу Шевченку! Для Волині – це справді непересічна подія, тому сердечно запрошуємо усіх небайдужих та патріотів долучитись до історичного моменту!" - йдеться у повідомленні чоловіка."Також з цієї величної події для мешканців і гостей села я дарую мистецький проект «Монументальна Шевченкіана», що представляє персональну фотоекспозицію найкращих кобзаревих пам’ятників (близько 300 фотокартин) з понад 1300 монументальних творів Кобзарю, які були досліджені, особисто відвідані та сфотографовані в Україні та у більш як 30 країнах світу за понад 15 років моїх наукових експедицій. Захід відбудеться в приміщенні Будинку Культури відразу після закінчення святкової церемонії з відслонення монумента!" - пише волонтер.