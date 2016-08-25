У селі під Луцьком відкриють пам'ятник Шевченку
Сьогодні, 12:44
У селі Підгайці, що біля Луцька, відкриють пам'ятник Тарасові Шевченку.
Урочисте відкриття відбудеться 4 листопада о 13:00 у селі Підгайці, - повідомив відомий волинський волонтер Руслан Теліпський.
"У с. Підгайці, що розташований у 3 км. від Луцька у цю неділю, 4 листопада о 13:00 відбудеться урочисте відкриття пам’ятника духовному батькові нашого нескореного народу – Тарасові Григоровичу Шевченку! Для Волині – це справді непересічна подія, тому сердечно запрошуємо усіх небайдужих та патріотів долучитись до історичного моменту!" - йдеться у повідомленні чоловіка.
"Також з цієї величної події для мешканців і гостей села я дарую мистецький проект «Монументальна Шевченкіана», що представляє персональну фотоекспозицію найкращих кобзаревих пам’ятників (близько 300 фотокартин) з понад 1300 монументальних творів Кобзарю, які були досліджені, особисто відвідані та сфотографовані в Україні та у більш як 30 країнах світу за понад 15 років моїх наукових експедицій. Захід відбудеться в приміщенні Будинку Культури відразу після закінчення святкової церемонії з відслонення монумента!" - пише волонтер.
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Урочисте відкриття відбудеться 4 листопада о 13:00 у селі Підгайці, - повідомив відомий волинський волонтер Руслан Теліпський.
"У с. Підгайці, що розташований у 3 км. від Луцька у цю неділю, 4 листопада о 13:00 відбудеться урочисте відкриття пам’ятника духовному батькові нашого нескореного народу – Тарасові Григоровичу Шевченку! Для Волині – це справді непересічна подія, тому сердечно запрошуємо усіх небайдужих та патріотів долучитись до історичного моменту!" - йдеться у повідомленні чоловіка.
"Також з цієї величної події для мешканців і гостей села я дарую мистецький проект «Монументальна Шевченкіана», що представляє персональну фотоекспозицію найкращих кобзаревих пам’ятників (близько 300 фотокартин) з понад 1300 монументальних творів Кобзарю, які були досліджені, особисто відвідані та сфотографовані в Україні та у більш як 30 країнах світу за понад 15 років моїх наукових експедицій. Захід відбудеться в приміщенні Будинку Культури відразу після закінчення святкової церемонії з відслонення монумента!" - пише волонтер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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