На Волині піротехніки знищили боєприпаси, знайдені у лісі
Сьогодні, 18:14
На Волині піротехніки знешкодили 2 вибухонебезпечних предметів минулої війни.
Так, 1 листопада, піротехніки знешкодили артилерійський снаряд і гранату часів Другої Світової війни, знайдені під час прогулянок в лісі місцевими мешканцями поблизу сіл Гута-Боровенська та Стобихва Камінь-Каширського району
Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм та 1 ручну гранату.
Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
УДСНС України у Волинській області
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Так, 1 листопада, піротехніки знешкодили артилерійський снаряд і гранату часів Другої Світової війни, знайдені під час прогулянок в лісі місцевими мешканцями поблизу сіл Гута-Боровенська та Стобихва Камінь-Каширського району
Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм та 1 ручну гранату.
Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
УДСНС України у Волинській області
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