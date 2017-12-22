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На Волині піротехніки знищили боєприпаси, знайдені у лісі

На Волині піротехніки знищили боєприпаси, знайдені у лісі
На Волині піротехніки знешкодили 2 вибухонебезпечних предметів минулої війни.

Так, 1 листопада, піротехніки знешкодили артилерійський снаряд і гранату часів Другої Світової війни, знайдені під час прогулянок в лісі місцевими мешканцями поблизу сіл Гута-Боровенська та Стобихва Камінь-Каширського району

Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм та 1 ручну гранату.

Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.

УДСНС України у Волинській області


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Теги: снаряд, піротехніки
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