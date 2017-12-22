На Волині піротехніки знищили боєприпаси, знайдені у лісі





Так, 1 листопада, піротехніки знешкодили артилерійський снаряд і гранату часів Другої Світової війни, знайдені під час прогулянок в лісі місцевими мешканцями поблизу сіл Гута-Боровенська та Стобихва Камінь-Каширського району



Піротехніки ідентифікували їх як 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм та 1 ручну гранату.



Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищені, місця знаходження боєприпасів обстежені і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.



УДСНС України у Волинській області





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