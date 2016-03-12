На Волині чоловік на ринку незаконно продавав майже 50 кілограмів риби

На Волині впродовж жовтня під час рейдів вилучили 76 кг риби та 32 знарядь лову.Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.Так, працівниками Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами було проведено 32 рибоохоронних рейди, викрили 54 порушеннь природоохоронного законодавства. Крім цього, склали 6 безгосподарських актів, згідно яких вилучили 38 сітних знарядь лову.«Протягом місяця інспектори затримали 48 порушників. На них накладено штрафів у розмірі 901 грн. Матеріали по 28 справам було направлено в суди для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У громадян вилучено 28 сіток та чотири колючих знаряддя лову. Також конфісковано 76 кг водних біоресурсів, з них 56 кг - на ринках області. В результаті незаконного вилову водних біоресурсів завдано збитків рибному господарству України на суму 3 545 грн», - зазначив керівник відомства Тарас Куньчик.Для прикладу, третього жовтня під час рибоохоронного заходу на ринку в Іваничах затримали громадянина, який здійснював продаж 47 кг риби, а саме: короп - 18 кг, товстолоб - 17 кг та карась сріблястий - 12 кг. Документів, що підтверджують законність походження біоресурсів та сертифікату якості у порушника в наявності не було.12 жовтня під час рибоохоронного рейду на оз. Сільське, поблизу с. Білин Ковельського району було зафіксовано порушників. Двоє громадян за допомогою чотирьох риболовецьких сіток та дерев’яного човна здійснювали незаконний вилов риби.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.