Луцька спортшкола – серед кращих в Україні
Сьогодні, 13:37
За результатами 2017 року комунальний закладу Луцька спортивна дитячо-юнацька спортшкола стала восьмою у всеукраїнському рейтингу аналогічних закладів.
В рейтингу серед спортивних шкіл Волинської області ДЮСШ №2 – друга, - пише Конкурент.
Про це повідомив директор закладу Валерій Панчук. У закладі функціонує вісім відділень з видів спорту.
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В рейтингу серед спортивних шкіл Волинської області ДЮСШ №2 – друга, - пише Конкурент.
Про це повідомив директор закладу Валерій Панчук. У закладі функціонує вісім відділень з видів спорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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