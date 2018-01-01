Луцька спортшкола – серед кращих в Україні





В рейтингу серед спортивних шкіл Волинської області ДЮСШ №2 – друга, - пише



Про це повідомив директор закладу Валерій Панчук. У закладі функціонує вісім відділень з видів спорту.

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