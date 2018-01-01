вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька спортшкола – серед кращих в Україні

Луцька спортшкола – серед кращих в Україні
За результатами 2017 року комунальний закладу Луцька спортивна дитячо-юнацька спортшкола стала восьмою у всеукраїнському рейтингу аналогічних закладів.

В рейтингу серед спортивних шкіл Волинської області ДЮСШ №2 – друга, - пише Конкурент.

Про це повідомив директор закладу Валерій Панчук. У закладі функціонує вісім відділень з видів спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька спортшкола
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами жовтня
У Луцьку можуть дати півгектара землі під дитячу церкву
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дістав з кишені таблетку і проковтнув: деталі затримання «наркобариги» в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо
Сьогодні, 14:09
Луцька спортшкола – серед кращих в Україні
Сьогодні, 13:37
У Черкасах в гуртожитку знайшли зарізане немовля
Сьогодні, 13:24
На Волині чоловік на ринку незаконно продавав майже 50 кілограмів риби
Сьогодні, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПриватБанк нагородив найкращих юних економістів України*
Сьогодні, 14:40
 0
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
Дістав з кишені таблетку і проковтнув: деталі затримання «наркобариги» в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
 0
Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо
Сьогодні, 14:09
 0
Луцька спортшкола – серед кращих в Україні
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8