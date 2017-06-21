Учитель фізкультури з Волині завоював «бронзу» на чемпіонаті світу з самбо





60-річний спортсмен повернувся з Марокко з бронзовою нагородою, - пише газета



Їздив тренер у складі збірної України, яка, до слова, зайняла у командному заліку друге місце, поступившись Росії.



А кількома тижнями раніше він став призером Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед ветеранів.



Василь Корець – чемпіон України, майстер спорту з греко-римської боротьби, який у позаурочний час тренує дітей, навчаючи їх боротьбі. Уже зараз у старшій групі займається майже 20 дітей, у молодшій – близько 10.



До речі, вихованець Василя Корця Сашко Шевчик здобув перемогу на Відкритому Чемпіонаті Луцька з кікбоксингу WAKO, що відбувся цими вихідними.



Сам Василь Корець каже, що не полишає професійний спорт і часто виступає на чемпіонатах України серед ветеранів, однак його мрія – захисти честь України на світовому рівні, взяти участь у Чемпіонаті світу з греко-римської боротьби.



«Це надто дорого, треба більше тисячі доларів на участь у чемпіонаті, але маю надію, що колись все-таки зможу виступити і на такому рівні, бо греко-римська боротьба – це те, чим я займаюся все життя», - поділився думками Василь Федорович.



Мрію свою Василь Корець все ж не полишає та каже, що посилено готуватиметься до Чемпіонатів світу з самбо та греко-римської боротьби наступного року.



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