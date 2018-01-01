Дістав з кишені таблетку і проковтнув: деталі затримання «наркобариги» в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
У Луцьку близько 9 ранку до поліції надійшла оперативна інформація, що чоловік, раніше судимий, зберігає при собі наркотичний засіб.
Про це розповів працівник відділу протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області, - повідомляє Суспільне Волині.
Свого імені він не назвав. Разом із колегами з управління вони зупинили порушника поблизу центрального універмагу Луцька.
У присутності свідків чоловік дістав з кишені таблетку і проковтнув її. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це розповів працівник відділу протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області, - повідомляє Суспільне Волині.
Свого імені він не назвав. Разом із колегами з управління вони зупинили порушника поблизу центрального універмагу Луцька.
У присутності свідків чоловік дістав з кишені таблетку і проковтнув її. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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