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Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО

Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю Volkswagen і тролейбуса.

Інцидент трапився сьогодні, 2 листопада, близько 13.30, - пишуть Волинські Новини.

Зі слів очевидців, ДТП трапилася на проспекті Василя Мойсея. Водій виїжджав з парковки РЦ "Промінь" і, вочевидь, не надавши переваги у русі, допустив зіткнення з тролейбусом.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.

На місці працює патрульна поліція Волині.
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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