Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО





Інцидент трапився сьогодні, 2 листопада, близько 13.30, - пишуть



Зі слів очевидців, ДТП трапилася на проспекті Василя Мойсея. Водій виїжджав з парковки РЦ "Промінь" і, вочевидь, не надавши переваги у русі, допустив зіткнення з тролейбусом.



Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.



На місці працює патрульна поліція Волині.



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