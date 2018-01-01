Аварія у Луцьку: Volkswagen зіткнувся з тролейбусом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У Луцьку сталася аварія за участю Volkswagen і тролейбуса.
Інцидент трапився сьогодні, 2 листопада, близько 13.30, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів очевидців, ДТП трапилася на проспекті Василя Мойсея. Водій виїжджав з парковки РЦ "Промінь" і, вочевидь, не надавши переваги у русі, допустив зіткнення з тролейбусом.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.
На місці працює патрульна поліція Волині.
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Інцидент трапився сьогодні, 2 листопада, близько 13.30, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів очевидців, ДТП трапилася на проспекті Василя Мойсея. Водій виїжджав з парковки РЦ "Промінь" і, вочевидь, не надавши переваги у русі, допустив зіткнення з тролейбусом.
Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Постраждалих, згідно з попередньою інформацією, немає.
На місці працює патрульна поліція Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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