ПриватБанк нагородив найкращих юних економістів України*
Сьогодні, 14:40
У Луцьку відбувся 14-й Всеукраїнський турнір юних економістів. До нагородження найкращих команд долучився і ПриватБанк.
Уже вчотирнадцяте розумники з усієї України з’їжджаються, аби подискутувати про майбутнє української і світової економіки, розвиток бізнесу та фінансові тенденції. Цього року 70 найкмітливіших старшокласників приймав Луцьк.
Протягом п’яти днів тривали запеклі інтелектуальні ігри й дебати, покликані розкрити в учасниках не тільки знання економіки, але й ораторські таланти, вміння дискутувати й аргументувати свою думку.
За результатами фінальної гри переможцями стала луцька команда гімназії № 21 “Vista”. Тож перехідний кубок цього року лишається в обласному центрі Волині.
Переможці та призери турніру отримали подарунки від партнера заходу - ПриватБанку. Юних економістів нагороджував директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко.
“Я мав нагоду бути в журі, і хочу сказати, що приємно вражений. Адже такі молоді люди, дискутують на такі важливі і серйозні теми. Ви - майбутнє нашої країни. І я впевнений, що ця перемога - лише початок”, - звернувся до школярів Юрій Войтенко.
Зауважимо, що ПриватБанк підтримує формування фінансової культури у молоді. В банку діє навчальна програма ЮніорБанк, у рамках якої дітей навчають фінансової грамотності. Сотні тисяч дітей вже пройшли навчання у Бізнес-школі, побували на екскурсіях у банківських відділеннях та квест-кімнатах. А найкмітливіші стали переможцями всеукраїнської олімпіади “Фінансовий геній” та отримали кошти на навчання.
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Уже вчотирнадцяте розумники з усієї України з’їжджаються, аби подискутувати про майбутнє української і світової економіки, розвиток бізнесу та фінансові тенденції. Цього року 70 найкмітливіших старшокласників приймав Луцьк.
Протягом п’яти днів тривали запеклі інтелектуальні ігри й дебати, покликані розкрити в учасниках не тільки знання економіки, але й ораторські таланти, вміння дискутувати й аргументувати свою думку.
За результатами фінальної гри переможцями стала луцька команда гімназії № 21 “Vista”. Тож перехідний кубок цього року лишається в обласному центрі Волині.
Переможці та призери турніру отримали подарунки від партнера заходу - ПриватБанку. Юних економістів нагороджував директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко.
“Я мав нагоду бути в журі, і хочу сказати, що приємно вражений. Адже такі молоді люди, дискутують на такі важливі і серйозні теми. Ви - майбутнє нашої країни. І я впевнений, що ця перемога - лише початок”, - звернувся до школярів Юрій Войтенко.
Зауважимо, що ПриватБанк підтримує формування фінансової культури у молоді. В банку діє навчальна програма ЮніорБанк, у рамках якої дітей навчають фінансової грамотності. Сотні тисяч дітей вже пройшли навчання у Бізнес-школі, побували на екскурсіях у банківських відділеннях та квест-кімнатах. А найкмітливіші стали переможцями всеукраїнської олімпіади “Фінансовий геній” та отримали кошти на навчання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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