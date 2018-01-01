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ПриватБанк нагородив найкращих юних економістів України*

ПриватБанк нагородив найкращих юних економістів України*
У Луцьку відбувся 14-й Всеукраїнський турнір юних економістів. До нагородження найкращих команд долучився і ПриватБанк.

Уже вчотирнадцяте розумники з усієї України з’їжджаються, аби подискутувати про майбутнє української і світової економіки, розвиток бізнесу та фінансові тенденції. Цього року 70 найкмітливіших старшокласників приймав Луцьк.

Протягом п’яти днів тривали запеклі інтелектуальні ігри й дебати, покликані розкрити в учасниках не тільки знання економіки, але й ораторські таланти, вміння дискутувати й аргументувати свою думку.

За результатами фінальної гри переможцями стала луцька команда гімназії № 21 “Vista”. Тож перехідний кубок цього року лишається в обласному центрі Волині.

Переможці та призери турніру отримали подарунки від партнера заходу - ПриватБанку. Юних економістів нагороджував директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко.

“Я мав нагоду бути в журі, і хочу сказати, що приємно вражений. Адже такі молоді люди, дискутують на такі важливі і серйозні теми. Ви - майбутнє нашої країни. І я впевнений, що ця перемога - лише початок”, - звернувся до школярів Юрій Войтенко.

Зауважимо, що ПриватБанк підтримує формування фінансової культури у молоді. В банку діє навчальна програма ЮніорБанк, у рамках якої дітей навчають фінансової грамотності. Сотні тисяч дітей вже пройшли навчання у Бізнес-школі, побували на екскурсіях у банківських відділеннях та квест-кімнатах. А найкмітливіші стали переможцями всеукраїнської олімпіади “Фінансовий геній” та отримали кошти на навчання.

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Теги: Приватбанк
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