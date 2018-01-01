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Де у Луцьку не буде світла 5 листопада

Де у Луцьку не буде світла 5 листопада
У понеділок без світла у Луцьку сидітимуть мешканці чотирьох вулиць.

Про це повідомили у луцькій мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 5 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:

9.00-13.00

- пр. Відродження, 51, 51б, 55;

- пр. Соборності, 1а 1;

- пр. Молоді, 8а;

13.00-17.00

- вул. Арцеулова, 12-18.

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Теги: світло, електропостачання
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