Де у Луцьку не буде світла 5 листопада





Про це повідомили у луцькій мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 5 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:



9.00-13.00



- пр. Відродження, 51, 51б, 55;



- пр. Соборності, 1а 1;



- пр. Молоді, 8а;



13.00-17.00



- вул. Арцеулова, 12-18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок без світла у Луцьку сидітимуть мешканці чотирьох вулиць.Про це повідомили у луцькій мерії.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 5 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:- пр. Відродження, 51, 51б, 55;- пр. Соборності, 1а 1;- пр. Молоді, 8а;- вул. Арцеулова, 12-18.

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