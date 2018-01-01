Де у Луцьку не буде світла 5 листопада
Сьогодні, 16:45
У понеділок без світла у Луцьку сидітимуть мешканці чотирьох вулиць.
Про це повідомили у луцькій мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 5 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00-13.00
- пр. Відродження, 51, 51б, 55;
- пр. Соборності, 1а 1;
- пр. Молоді, 8а;
13.00-17.00
- вул. Арцеулова, 12-18.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 5 листопада, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00-13.00
- пр. Відродження, 51, 51б, 55;
- пр. Соборності, 1а 1;
- пр. Молоді, 8а;
13.00-17.00
- вул. Арцеулова, 12-18.
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