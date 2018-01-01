У Луцьку чоловіка, який встромив ножа у серце племіннику, можуть не покарати





Про це у коментарі інтернет-виданню Олег Плазовський.



Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, на вулиці Гордіюк у Луцьку 51-річний чоловік встромив ножа у серце своєму 28-річному племіннику.



За словами правоохоронця, якщо до вечора потерпілий не напише заяву в поліцію, то кримінальне провадження на його дядька не відкриють.



«Нині відомості правоохоронці внесли до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальне правопорушення та інші події. Перевірка триває. За відсутності заяви потерпілого кримінальне провадження не розпочнеться, оскільки цей злочин відноситься до категорії легких – непроникаюче ножове порання, і воно підпадає під злочини приватного звинувачення», – пояснив Плазовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-річний лучанин, якого ледь не вбив рідний дядько , не написав заяву у поліцію, а відтак кримінальну справу проти 51-річного чоловіка не порушать.Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів головний спеціаліст сектору комунікацій ГУНП у Волинській областіНагадаємо, у четвер, 1 листопада, на вулиці Гордіюк у Луцьку 51-річний чоловік встромив ножа у серце своєму 28-річному племіннику.За словами правоохоронця, якщо до вечора потерпілий не напише заяву в поліцію, то кримінальне провадження на його дядька не відкриють.«Нині відомості правоохоронці внесли до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальне правопорушення та інші події. Перевірка триває. За відсутності заяви потерпілого кримінальне провадження не розпочнеться, оскільки цей злочин відноситься до категорії легких – непроникаюче ножове порання, і воно підпадає під злочини приватного звинувачення», – пояснив Плазовський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію