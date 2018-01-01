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У Луцьку чоловіка, який встромив ножа у серце племіннику, можуть не покарати

У Луцьку чоловіка, який встромив ножа у серце племіннику, можуть не покарати
28-річний лучанин, якого ледь не вбив рідний дядько, не написав заяву у поліцію, а відтак кримінальну справу проти 51-річного чоловіка не порушать.

Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів головний спеціаліст сектору комунікацій ГУНП у Волинській області Олег Плазовський.

Нагадаємо, у четвер, 1 листопада, на вулиці Гордіюк у Луцьку 51-річний чоловік встромив ножа у серце своєму 28-річному племіннику.

За словами правоохоронця, якщо до вечора потерпілий не напише заяву в поліцію, то кримінальне провадження на його дядька не відкриють.

«Нині відомості правоохоронці внесли до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальне правопорушення та інші події. Перевірка триває. За відсутності заяви потерпілого кримінальне провадження не розпочнеться, оскільки цей злочин відноситься до категорії легких – непроникаюче ножове порання, і воно підпадає під злочини приватного звинувачення», – пояснив Плазовський.

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Теги: ніж, різанина, Луцьк
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