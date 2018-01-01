Батьки поховали дитину біля пам’ятника в київському парку





Про це кореспонденту



“Ми підтверджуємо інформацію щодо захоронення тіла дитини біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку Слави. Особи батьків захороненої дитини уже установлені, зараз (слідчі — ред.) з’ясовують всі обставини”, — зазначили в Нацполіції.



Відомо також, що на місці поховання була встановлена табличка, вироблена кустарним методом у якості надгробку. Її й помітив хтось із працівників парку, який пізніше викликав поліцію.



Наразі правоохоронці з’ясовують, чи був зареєстрований випадок смерті дитини.



При цьому у відомстві додали, що за цим фактом поліція не відкривала кримінальне провадження — це питання буде вирішуватись після того, як вдасться з’ясувати, чи отримали батьки свідоцтво про смерть дитини. Також наразі ще з’ясовують вік померлої дитини, а також причину, що спонукала батьків ховати її тіло в парку Слави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановила особи батьків, які самовільно поховали дитину біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку вічної Слави в Києві.Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації Печерського управління Нацполіції Києва.“Ми підтверджуємо інформацію щодо захоронення тіла дитини біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку Слави. Особи батьків захороненої дитини уже установлені, зараз (слідчі — ред.) з’ясовують всі обставини”, — зазначили в Нацполіції.Відомо також, що на місці поховання була встановлена табличка, вироблена кустарним методом у якості надгробку. Її й помітив хтось із працівників парку, який пізніше викликав поліцію.Наразі правоохоронці з’ясовують, чи був зареєстрований випадок смерті дитини.При цьому у відомстві додали, що за цим фактом поліція не відкривала кримінальне провадження — це питання буде вирішуватись після того, як вдасться з’ясувати, чи отримали батьки свідоцтво про смерть дитини. Також наразі ще з’ясовують вік померлої дитини, а також причину, що спонукала батьків ховати її тіло в парку Слави.

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