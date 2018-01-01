Зловили двох чоловіків, які крали колії на Волині





Зловмисники викрадали деталі верхньої будови колії та костилі на різних перегонах залізничного полотна у Любомльському, Ратнівському, Камінь-Каширському та Ковельському районах, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Викрадене волиняни перевозили автомобілем «Fiat Doblo» та здавали на брухт.



Уже відомо, що правопорушники причетні до скоєння семи таких крадіжок. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.



Транспортний засіб, яким перевозили крадене, вилучили та помістили на арештмайданчик Ковельського відділ поліції.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановили причетність 34 та 30-річного жителів Ковельського району до вчинення семи крадіжок із залізниці.Зловмисники викрадали деталі верхньої будови колії та костилі на різних перегонах залізничного полотна у Любомльському, Ратнівському, Камінь-Каширському та Ковельському районах, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Викрадене волиняни перевозили автомобілем «Fiat Doblo» та здавали на брухт.Уже відомо, що правопорушники причетні до скоєння семи таких крадіжок. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.Транспортний засіб, яким перевозили крадене, вилучили та помістили на арештмайданчик Ковельського відділ поліції.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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