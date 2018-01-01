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У Нововолинську хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках

У Нововолинську хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках
У Нововолинську на звернення перевізників планують збільшити вартість проїзду в маршрутках. По місту ціна становитиме 5 гривень.

Про це пише Буг.

На даний момент проїзд становить 4 гривні по місту та 7 – до селища Благодатне, дачного масиву “Прикордонник” та шахти №9.

Відповідно до проекту рішення регуляторного акту планують встановити тариф на перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимах звичайному та маршрутному таксі:

– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн.;
– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;
– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;
– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.

В аналізі регуляторного впливу проекту рішення зазначають, що тарифи, які погоджені виконкомом 15-го необхідно відкоригувати з огляду на наступні чинники.

“За період дії рішення змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали (вартість дизельного палива, яка закладена у діючих тарифах на автобусних маршрутах становить 27,00 грн.), запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.

Відповідно до п.1.6 Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Таким чином, існує необхідність розробити регуляторний акт, прийняття якого дасть змогу стабілізувати роботу перевізників, що зайняті у сфері пасажирських перевезень, та забезпечити регулярність руху автобусів на міських маршрутах, підвищить якість надання послуг з перевезень пасажирів”, – йдеться в документі.


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Теги: Нововолинськ, проїзд, вартість
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