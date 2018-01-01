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У Луцьку почастішали крадіжки з авто

У Луцьку почастішали крадіжки з авто
Луцьких автовласників просять бути пильними – в обласному центрі почастішали крадіжки із авто.

Дедалі частіше у Луцьку безпечно залишене в салоні автомобіля майно стає легкою здобиччю для крадіїв. Упродовж цього року на території міста Луцька та Луцького району зареєстрували понад 200 крадіжок із автомобілів, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Причина «популярності» злочину проста – зловмисникам зазвичай потрібно дуже мало часу, щоб відчинити транспортний засіб та поцупити гроші й цінні речі.

Лише останніми днями, проникнувши в авто, припарковане біля торгового центру "Слон", зловмисники викрали з нього 10 тис. грн.

Розбивши скло в автомобілі, який очікував свого власника поряд з парком імені Лесі Українки, злодій розжився цінностями на суму 8 тис. грн.

Із припаркованого під житловим будинком на вулиці Ярощука в Луцьку злочинці поцупили жіночу сумочку з 9 тис. грн. та банківськими картками, а із авто, яке стояло у дворі будинку на Київському майдані – електроінструменти на суму 10 тис. грн.

"Якщо ваш автомобіль все ж таки обікрали – не торкайтесь транспортного засобу і в жодному разі не сідайте за кермо. Одразу телефонуйте "102". Оглядаючи пошкодження автомобіля або наявність особистих речей – ви знищуєте всі речові докази і мінімізуєте шанси встановити злочинця. Пам'ятайте – лише ваша пильність та передбачливість убезпечить вас від того, щоб не стати жертвою злочину", - йдеться у повідомленні.

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Теги: крадіжка, авто, Луцьк
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