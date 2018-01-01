Кілометри жаху: водії про розбиту трасу на Волині





Про це пише газета



«Це ж як можна було допустити, щоб дорога, котра сполучає два райони, виходить на міжнародну трасу, перетворилася на шлях, всіяний вирвами?!» — обурюються автомобілісти.



Вони щодня курсують цією трасою “щастя” із безліччю дрібних і великих ям, ризикуючи загубити у їх глибинах не лише деталі автівок, а й власне життя.



Не з чуток знає про проблему голова Камінь-Каширської райдержадміністрації Валерій Дунайчук. Однак відповіді, коли дорожники нарешті почнуть латати асфальтове полотно, він не має. Бо дорога належить до відання Служби автомобільних доріг у Волинській області, а виконання робіт фінансується не органами місцевої влади, а напряму державою.



"Дорога знаходиться у незадовільному стані, то й до гадалки не ходи. Будь-хто проїде і побачить… У 2016 році її ремонтували, було використано кількасот тонн асфальту на усунення ямковості. Але для того, щоб полагодити всю дорогу до Седлища, потрібні величезні суми… Неодноразово районна рада, адміністрація, депутати підіймали дане питання, зверталися у Службу автомобільних доріг. Звідтіля отримали відповідь – грошей немає. Місцеві бюджети на такі дороги не зобов’язані давати співфінансування, ремонт має здійснюватися коштом державного бюджету. Та й звідки їх брати. Сільські ради не зможуть виділити грошей, адже у них немає достатніх сум. Ті 600–700 тисяч виконання бюджету за рік – мізер, який ще розпорошується на утримання садочків, тощо", – пояснює Валерій Савович.



Проте нещодавно на дорозі Камінь-Каширський — Седлище таки почали здійснювати незначний ямковий ремонт. Виконували його працівники Камінь-Каширської дорожньої дільниці філії “Старовижівський автодор”.



Керівник філії Олександр Оліферчук пояснює: «Наразі залатали більші вирви, засипали асфальто-бетонною крихтою, щоб люди не били підвіски. Надалі маємо намір продовжити роботи». За словами Оліферчука, на ямковий ремонт у Службі автомобільних доріг обіцяють виділити додаткові бюджетні кошти. Тож “Старовижівський автодор” очікує надходження фінансів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водії, які долають дорогу Камінь-Каширський—Седлище, особливо між селами Брониця та Пнівне, називають її “кілометри жаху”.Про це пише газета Полісся «Це ж як можна було допустити, щоб дорога, котра сполучає два райони, виходить на міжнародну трасу, перетворилася на шлях, всіяний вирвами?!» — обурюються автомобілісти.Вони щодня курсують цією трасою “щастя” із безліччю дрібних і великих ям, ризикуючи загубити у їх глибинах не лише деталі автівок, а й власне життя.Не з чуток знає про проблему голова Камінь-Каширської райдержадміністрації. Однак відповіді, коли дорожники нарешті почнуть латати асфальтове полотно, він не має. Бо дорога належить до відання Служби автомобільних доріг у Волинській області, а виконання робіт фінансується не органами місцевої влади, а напряму державою."Дорога знаходиться у незадовільному стані, то й до гадалки не ходи. Будь-хто проїде і побачить… У 2016 році її ремонтували, було використано кількасот тонн асфальту на усунення ямковості. Але для того, щоб полагодити всю дорогу до Седлища, потрібні величезні суми… Неодноразово районна рада, адміністрація, депутати підіймали дане питання, зверталися у Службу автомобільних доріг. Звідтіля отримали відповідь – грошей немає. Місцеві бюджети на такі дороги не зобов’язані давати співфінансування, ремонт має здійснюватися коштом державного бюджету. Та й звідки їх брати. Сільські ради не зможуть виділити грошей, адже у них немає достатніх сум. Ті 600–700 тисяч виконання бюджету за рік – мізер, який ще розпорошується на утримання садочків, тощо", – пояснює Валерій Савович.Проте нещодавно на дорозі Камінь-Каширський — Седлище таки почали здійснювати незначний ямковий ремонт. Виконували його працівники Камінь-Каширської дорожньої дільниці філії “Старовижівський автодор”.Керівник філії Олександр Оліферчук пояснює: «Наразі залатали більші вирви, засипали асфальто-бетонною крихтою, щоб люди не били підвіски. Надалі маємо намір продовжити роботи». За словами Оліферчука, на ямковий ремонт у Службі автомобільних доріг обіцяють виділити додаткові бюджетні кошти. Тож “Старовижівський автодор” очікує надходження фінансів.

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