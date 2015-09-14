У Єгипті розстріляли автобуси з паломниками: є загиблі і травмовані
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У єгипетській провінції Ель-Мінья невідомі розстріляли три автобуси, в яких їхали християни.
Про це в п'ятницю, 2 листопада, повідомляє супутниковий телеканал Al Arabiya, - пише Корреспондент.
Щонайменше, семеро людей загинули і 14 людей отримали поранення. Відзначається, що автобуси прямували до монастиря Святого Самуїла.
Більшість постраждалих їхали в перших двох автобусах. Третій автобус також був обстріляний, проте його водієві вдалося швидко виїхати з місця обстрілу.
Сили безпеки оточили район, ведеться пошук тих, хто стріляв.
Тим часом, телеканал Sky News Arabia з посиланням на силові структури країни повідомляв лише про п'ятьох постраждалих внаслідок обстрілу.
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Про це в п'ятницю, 2 листопада, повідомляє супутниковий телеканал Al Arabiya, - пише Корреспондент.
Щонайменше, семеро людей загинули і 14 людей отримали поранення. Відзначається, що автобуси прямували до монастиря Святого Самуїла.
Більшість постраждалих їхали в перших двох автобусах. Третій автобус також був обстріляний, проте його водієві вдалося швидко виїхати з місця обстрілу.
Сили безпеки оточили район, ведеться пошук тих, хто стріляв.
Тим часом, телеканал Sky News Arabia з посиланням на силові структури країни повідомляв лише про п'ятьох постраждалих внаслідок обстрілу.
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