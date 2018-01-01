Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 листопада
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
У суботу в Світязі, Любешові висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від +6 до +11 градусів, удень до +12…+17. Вітер південний, південно-східний, північно-східний, північно-західний і східний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
У суботу в Світязі, Любешові висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від +6 до +11 градусів, удень до +12…+17. Вітер південний, південно-східний, північно-східний, північно-західний і східний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Від сьогодні українці можуть літати до Катару без віз
Сьогодні, 20:49
Волинянин створив найбільшу в Україні ікону з сірників
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 листопада
Сьогодні, 20:00
У луцькому військовому госпіталі відкриють храм: небайдужих просять допомогти фінансово
Сьогодні, 19:31
Сім кіл пекла, аби могти жити: батьки особливої дівчинки з Волині благають про допомогу
Сьогодні, 19:21