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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 3 і 4 листопада
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

У суботу в Світязі, Любешові висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від +6 до +11 градусів, удень до +12…+17. Вітер південний, південно-східний, північно-східний, північно-західний і східний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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