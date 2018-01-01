Волинянин, який побив жінку під час п’яної сутички, заплатить штраф





Зазначається, що інцидент трапився 13-го серпня 2017-го року, - пише



Так, пізно ввечері під час святкування Дня села між потерпілою та її чоловіком з однієї сторони і двома мешканцями села Грибовиця з іншої, виник конфлікт, під час якого один з місцевих жителів вдарив її чоловіка, а інший вдарив її кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.



На наступний день потерпіла звернулася за медичною допомогою в лікарню та із заявою до поліції.



Допитаний в судовому засіданні мешканець Грибовиці пояснив, що, можливо, він вдарив жінку, але стверджувати цього не може. Чоловік не заперечив, що вживав алкоголь, жінка теж перебувала в стані алкогольного сп’яніння.



Суд визнав жителя Грибовиці винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, (умисне легке тілесне ушкодження) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.



Суд також постановив стягнути з нього 13000 гривень на відшкодування завданої моральної шкоди потерпілій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го жовтня в Іваничівському районному суді судили мешканця села Грибовиця, який під час святкування Дня села у стані алкогольного сп’яніння побив жінку.Зазначається, що інцидент трапився 13-го серпня 2017-го року, - пише Буг Так, пізно ввечері під час святкування Дня села між потерпілою та її чоловіком з однієї сторони і двома мешканцями села Грибовиця з іншої, виник конфлікт, під час якого один з місцевих жителів вдарив її чоловіка, а інший вдарив її кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.На наступний день потерпіла звернулася за медичною допомогою в лікарню та із заявою до поліції.Допитаний в судовому засіданні мешканець Грибовиці пояснив, що, можливо, він вдарив жінку, але стверджувати цього не може. Чоловік не заперечив, що вживав алкоголь, жінка теж перебувала в стані алкогольного сп’яніння.Суд визнав жителя Грибовиці винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, (умисне легке тілесне ушкодження) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.Суд також постановив стягнути з нього 13000 гривень на відшкодування завданої моральної шкоди потерпілій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію