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Волинянин, який побив жінку під час п’яної сутички, заплатить штраф

Волинянин, який побив жінку під час п’яної сутички, заплатить штраф
26-го жовтня в Іваничівському районному суді судили мешканця села Грибовиця, який під час святкування Дня села у стані алкогольного сп’яніння побив жінку.

Зазначається, що інцидент трапився 13-го серпня 2017-го року, - пише Буг.

Так, пізно ввечері під час святкування Дня села між потерпілою та її чоловіком з однієї сторони і двома мешканцями села Грибовиця з іншої, виник конфлікт, під час якого один з місцевих жителів вдарив її чоловіка, а інший вдарив її кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.

На наступний день потерпіла звернулася за медичною допомогою в лікарню та із заявою до поліції.

Допитаний в судовому засіданні мешканець Грибовиці пояснив, що, можливо, він вдарив жінку, але стверджувати цього не може. Чоловік не заперечив, що вживав алкоголь, жінка теж перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

Суд визнав жителя Грибовиці винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, (умисне легке тілесне ушкодження) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Суд також постановив стягнути з нього 13000 гривень на відшкодування завданої моральної шкоди потерпілій.

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Теги: суд, побиття, жінка
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