Волинянин створив найбільшу в Україні ікону з сірників

Майстервиготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП.Роботу виконано технікою, дещо подібною до вишивки. Розміри образа 120 на 150 см, вага 15 кг (без клею), у зображенні використано 25 відтінків кольорів. Це найбільша в Україні, а може, й у світі ікона з сірників.Як розповів священик, митець працював над створенням такої ікони 10 місяців.Це вже другий твір Юрія Семенюка у цій техніці, який він подарував рідному храму. Перший – розп’яття Спасителя у церкві розмістили минулого року.