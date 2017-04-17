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Волинянин створив найбільшу в Україні ікону з сірників

Волинянин створив найбільшу в Україні ікону з сірників
Майстер Юрій Семенюк виготовив ікону Георгія Переможця з майже 170 тисяч сірників і подарував її місцевому Свято-Пантелеймонівському храмові в селищі Люблинець Ковельського районного деканату.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП.

Роботу виконано технікою, дещо подібною до вишивки. Розміри образа 120 на 150 см, вага 15 кг (без клею), у зображенні використано 25 відтінків кольорів. Це найбільша в Україні, а може, й у світі ікона з сірників.

Як розповів священик Матвій Олійник, митець працював над створенням такої ікони 10 місяців.

Це вже другий твір Юрія Семенюка у цій техніці, який він подарував рідному храму. Перший – розп’яття Спасителя у церкві розмістили минулого року.

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Теги: сірники, картина, ікона
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